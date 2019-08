O pacienta care isi dorea SA MOARA a scapat din masacrul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca

spital sapoca 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O batrana in varsta de 100 de ani care isi dorea sa moara a scapat din masacrul de la spitalul Sapoca. Criminaul care a ucis patru pacienti si a ranit alti noua a intrat in salonul femeii si a lovit la intamplare, dar miraculos, pe femeie nu a atins-o. In salonul de femei a scapat neatinsa o batrana de 100 de ani care sambata, spun surse din interiorul spitalului, se ruga sa moara. Procuror, despre MASACRUL de la Spitalul Sapoca: Barbatul nu a fost audiat. E in sevraj, sedat si pazit Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie. Potrivit c ...