Poliția din Brăila a amendat trei bărbați care cosumau alcool şi ascultau muzică în parcarea unui bloc, în noaptea de marți spre miercuri. Petrecăreții au fost descoperiți după ce au postat pe Facebook imagini de la petrecerea stradală. Cei trei petrecăreţi, cu vârste cuprinse între 31 de ani şi 37 de ani, au făcut mai […] The post O petrecere de 9.000 de lei. Doar amenda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.