O pictura emblematica a lui David Hockney, de vanzare la Sotheby's

The Splash, celebru tablou al lui David Hockney, este pus în vânzare marţi, la Sotheby's Londra. Lucrarea este estimată între 20 şi 30 de milioane de lire sterline (între 23 şi 35 de milioane de euro), după ce, în 2006, s-a vândut, la aceeaşi casă de licitaţii, pentru 5,4 milioane de lire sterline, notează news.ro.

Tabloul înfăţişează un cer uniform albastru din California, o vilă modernă, o piscină şi trambulina ei. Din apa de un albastru şi mai profund decât cerul se ridică stropi albi, "the splash", imediat după săritura în apă.

Această pânză face parte dintre operele emblematice ale artistului de origine britanică David Hockney. Pictată la sfârşitul lui 1966, este a două dintr-o serie de trei opere cu aceeaşi temă: "The Little Splash" şi "A Bigger Splash". "Mi-a plăcut ideea de a picta acest lucru care durează două secunde; mi-a luat două săptămâni să pictez acest eveniment care durează două secunde. Toată lumea ştie că stropii nu pot fi fixaţi în timp, iar atunci când îi vedem aşa, într-o pictură este mult mai frapant decât într-o fotografie", a scris artistul în autobiografia sa ("Hockney by Hockney", 1976).

David Hockney a fost cel mai bine vândut pictor în viaţă atunci când opera "Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)" s-a vândut pentru 90,3 milioane de dolari în noiembrie 2018. Dar recordul lui a fost doborât de Jeff Koons, cu lucrarea "Rabbit", vândută la 91,1 milioane de dolari, în mai 2019.

În 2017, anul în care a împlinit 80 de ani, David Hockney a fost celebrat de o triplă retrospectivă organizată la Metropolitan Museum din New York, la Tate din Londra şi la Centre Pompidou din Paris.

Născut în 1937 la Bradford, Regatul Unit, David Hockney a trăit şi lucrat 55 de ani în California. În septembrie 2019 a anunţat că se va instala în Franţa, în Normandia mai exact, unde îşi va cumpăra o casă şi unde îşi va amenaja un atelier.

Inspirat de merii, cireşii, perii şi de florile din Normandia, el a expus în toamnă, la New York, la Pace Gallery, 24 de panouri desenate ("La Grande Cour", Normandy) care descriu sosirea primăverii în jurul noii sale case.

Hockney a studiat la Royal College of Art din 1957 până în 1962. Şi-a cimentat reputaţia de artist talentat prin expoziţia ”Young Contemporaries” de la Londra, în 1960, înainte de a se muta la Los Angeles, în 1974. Pictor, desentator, ilustrator, scenarist şi fotograf, David Hockney a contribuit la dezvoltarea curentului art-pop în anii 1960 şi este considerat unul dintre cei mai influenţi artişti britanici din secolul al XX-lea.