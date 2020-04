O polițista a EXPLODAT dupa ce un coleg de-al ei a BATUT un cetațean: Nu exista abuz! Legile nu mai ajuta polițistul demult!

O polițistă din Botoșani s-a dezlănțuit p pagina sa de Facebook după incidentul dintre doi polițiști și doi bărbați din Capitală. Andra Lichiardopol atenționează că legea nu le permite polițiștilor să se apere și că indivizi precum cei doi, care au scuipat poliștiștii când au fost legitimați nu pot fi potoliți cu amenzi.

O polițistă din Botoșani a postat pe contul său de Facebook o reacție la comentariile apărute în public, în urma incidentului dintre forțele de ordine și doi cetățeni, din Capitală.

Andra Lichiardopol, scrie că a scos-o din sărite și a enervat-o comentariul unei femei care spunea: „o să ieșim peste voi (n.r. polițiștii ) în stradă!".

În mesajul său, politișta se adresează acestei femei.

„Păi, măi doamna profesor de muzică, și toți ceilalți cetățeni indignați, cetățeni de bine, nu bombardieri și copilași care abia și-au șters mucii de la năsuc și pentru că au internet își permit să înjure Poliția ca la ușa cortului...nu uita, dragă doamnă, că polițistul este ZID între dumneata și infractorii de cea mai joasă speță!!! Atacul asupra unui polițist, fie el și verbal, este atac asupra statului, implicit asupra cetățeanului onest! Legile nu mai ajută polițistul demult! Toate legile sunt favorabile infractorului! În curând veți fi tâlhăriți și jefuiți de toți aceia pe care Covid-ul i-a alungat de prin țările unde cerșeau sau cine știe ce <îndeletniciri> mai aveau, iar polițistul este legat de mâini!", scrie Andra Lichiardopol.

Potrivit acesteia, „amenzile nu au efect asupra acestor specimene, cu dosarele penale sunt obișnuiți, iar pușcăria pt ei este hotel de lux cu păpică!"

Tot adresându-i-se cadrului didactic, polițista o întreabă cum ar reacționa dacă „un elev v-ar scuipa în plină pandemie, v-ar înjura?".

Răspunsul îl oferă tot ea: „Știu! Ați (...) chema Poliția în ajutor! Și ghiciți ce?! Orice ar face Poliția și oricât de mult ar vrea să vă ajute, nu poate! Pentru că sancțiunea în astfel de speță ar fi doar o simplă amendă! Nu-i așa că nu vă încălzește??? Sunt convinsă că nu! La cât de înverșunată sunteți în comentariul instigator, cel mai probabil că ați fi luat și i-ați fi aplicat o corecție elevului, nu-i așa?! Căci românul este dat naibii de când este pe pământ!".

Polițista îi mulțumește și persoanei care a filmat incidentul din Capitală, spunând că „ne-a mai scăpat de un polițist bun", explicând că cel mai probabil polițiștul își va pierde serviciul.

Andra Lichiardopol are și un mesaj către cei care i-au acuzat pe poliști de abuz. „Să vă apere pisicuțele cu pantalonii strânși pe gleznă...întocmai în litera legii, legea aia de care vorbeam mai sus, favorabilă infractorului! Nu există abuz! În 14 ani de activitate nu am văzut un singur polițist care să ia un om de pe stradă și să-l agreseze pur și simplu! Din contră! Am văzut polițiști și jandarmi cu multă răbdare...prea multă! Voi ăștia indignați meritați să trăiți printre astfel de specimene toată viața voastră! Fără Poliție!!! Și acum sunt curioasă...ce ați fi făcut voi în locul polițistului? Când refuză să se legitimeze, te scuipă și te înjură?".