O prima victorie pentru Viorica Dancila. Ce a decis ALDE

Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere astazi, la Parlament, cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu. In urma discutiilor, premierul a primit asigurari din partea lui sefului Senatului ca ALDE va vota candidatul PSD pentru sefia Camerei Deputatilor, adica pe Marcel Ciolacu. Viorica Dancila: ''In Guvernul pe care-l conduc am promovat mai multe doamne in functia de ministru care au rezultate remarcabile'' „Daca am pornit o batalie, am pornit ca sa castigam. ALDE va vota alaturi de PSD", a spus Viorica Dancila, la Parlament.