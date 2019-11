O pugilista in varsta de 18 ani a fost gasita moarta. Ea avea o fetita si abia revenise in ring

Nicola Rattray, o tanara in varsta de doar 18 ani, mama unei fetite, a murit subit.

Tanara era o pugilista talentata. Ea a murit vineri, dupa ce, cu o seara inainte, a urcat ultima oara in ring. Dupa ce a nascut, ea a luat un an de pauza, dar apoi a inceput iar sa boxeze, a notat The Sun.

Fata ei, Breigha, s-a nascut in martie 2018. Nicola s-a intors recent in ring.

„Arata mai bine ca niciodata”

Laurie Redfern, o prietena a Nicolei, a spus ca ea a urcat joi in ring pentru un „sparring”.

„Ea se antrena si arata mai bine ca niciodata. Parea foarte fericita. Nu mi-a venit sa cred cand am auzit, a doua zi, ca a murit. Sunt o familie frumoasa. E o mare tragedie”, a spus Laurie Redfern.

Prietenii si familia au deschis o pagina pentru donatii. „Suntem distrusi. Era o fata de doar 18 ani. Era o fata minunata”, au spus rudele.

„Toti cei care au cunoscut-o pe Nicola au stiut ce fata minunata a fost. Nicola a fost foarte talentata din multe puncte de vedere, atat la box, cat si in rolul de mama.

Toti vrem ca Breigha sa creasca frumos si sa stie cat de mult a iubit-o mama ei.

Vrem sa strangem bani, ca sa fim siguri ca Breigha are cel mai frumos viitor posibil, asa cum si-ar fi dorit mama ei”, au motivat rudele gestul de a cere ajutor financiar.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.