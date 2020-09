O puternica și urata lupta fratricida a izbucnit in PNL pe zona Educației (surse)

Un război surd și fără sens a izbucnit în zona educației în cadrul PNL. Ministrul Educației, Monica Anisie, puternic contestată în partid e la cuțite cu baronul PNL de Iași, Costel Alexe, actual ministru al Mediului și candidat al PNL pentru funcția de președinte al CJ Iași. O propunere făcută de ministrul Educației și acceptată de premierul Ludovic Orban a învolburat apele și a dus la un război deschis.

Vezi și: Rareș Bogdan, atac INCENDIAR la adresa Avocatului Poporului: O nenorocită ordinară! O MIZERABILĂ

În ajun de începerea școlii ministrul Educației a lăsat mască pe toată lumea anunțând că doi din secretarii de stat din cadrul ministrului său se află în concediu deoarece sunt și candidați au plecat în campanie electorală. Era vorba de Secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, Luminița Barcari (candidat PNL la președinția Consiliului Județean Ialomița) și Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și Proiecte europene: Lucian Dragoș Rădulescu (candidat PMP la primăria Ploiești).

„Secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar dar si un alt secretar de stat din Ministerul Educației si-au luat concediu de odihna pentru a putea desfasura alte activitati avand in vedere ca suntem in campanie electorala. Este vorba de dna Luminita Varcari si dl Radulescu Dragos”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul a precizat în acest context că „atat eu cat si colegii mei din cadrul ministerului Educației am facut toate eforturile ca anul scolar sa inceapa in cele mai mai bune conditii”. „Suntem o echipa care lucreaza pentru începerea anului scolar. Consider ca toate activitatile au fost realizate pentru deschiderea cursurilor in spatiul scolii”, a mai declarat Monica Anisie.

Numai că lucrurile nu stau chiar așa. În minister este foarte mult de muncă și pentru a rezolva cumva situația ministrul a solicitat și a primit de la premierul Ludovic Orban înființarea unei noi poziții de secretar de stat la Ministerul Educației. Potrivit informațiilor din cadrul administrației centrale persoana vizată pentru ocuparea noii funcții este Mihaela Popa, fost senator PNL de Iași.

Nu ar fi trebuit să apară nici o problemă și probabil noul secretar de stat ar fi fost deja la muncă dacă baronul de Iași, Costel Alexe, nu ar fi simțit primejdia. El vede numirea fostul senator un atac direct la poziția sa și a activat tot o întreagă zonă gri pentru a nu se întâmpla acest lucru.

”A intrat în vrie când a auzit. Inițial nu a știut nimic și Mihaela trebuia să își preia deja atribuțiile, numai că are pe cineva la cabinetul lui Șefu (n.r. premierului Ludovic Orban) care i-a arătat numirea și a luat foc. Știu că se are bine cu frații Muraru și a sunat imediat la Cotroceni să fie ajutat să oprească numirea. E un adevărat circ și nu vrei să auzi ce e la gura lui Alexe față de premier”, susține un lider PNL bine poziționat în aparatul central al administrației pentru STIRIPESURSE.RO sub protecția anonimatului.

În acest școala a început, post nou de secretar de stat este aprobat, noul post nu este însă ocupat... iar doi secretari de stat pe funcție în concedii pentru campanie.