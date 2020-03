O recunosti? Azi face ravagii cu silicoanele ei

Au existat vremuri cand vedeta din imagine nu isi afisa cu atata gererozitate formele. Imbracata in uniforma, cu un pampon in par, scolarita de clasa intai este astazi, la 20 de ani distanta, una dintre cele mai curtate vedete de la noi. Bruneta, cu sani obraznici, obtinuti in cabinetul medicului estetician, eleva de atunci s-a transformat intr-o bomba sexy, pe a carei lista de cuceriri au fost trecuti domni potenti financiar.

A trecut de mai multe ori pe la medicul estetician pentru a scapa de complexele fizice. Si-a barit bustul chirurgical, si-a micsorat nasul si si-a operat zona de sub barbie, pentru a atinge standardele de frumusete si se pare ca eforturile ei nu au fost in zadar. Daniela Crudu (27 de ani) este una dintre cele mai sexy asistente tv, care face cuceriri pe banda rulanta.

Focoasa bruneta a publicat pe contul ei de socializare o imagine cu ea de cand se afla pe bancile scolii. Inocenta, Daniela a pastrat figura copilaroasa de la 6 ani si zambetul cu care astazi reuseste sa-i stranga pe toti in jurul ei. De altfel, Cruduta este o mare animatoare la petreceri, fiind numai pe ringul de dans.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.