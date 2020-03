O recunosti? Cornelia Rednic a slabit 33 de kilograme „La inceput a fost greu, apoi…”

De-a lungul timpului Cornelia Rednic s-a luptat constant cu kilogramele in plus. A tinut tot felul de diete si a trecut prin multe transformari. De la infometare, la diete draconice, vedeta a incercat mai multe metode, insa singurul lucru care a adus rezultatele asteptate a fost sportul.

In prezent, Cornelia Rednic este o fana a sportului si i-a inteles importanta atat in controlarea kilogramelor in plus, cat si pentru o viata sanatoasa si echilibrata.

„Am slabit sapte kilograme. Am ajuns sa iubesc sportul si acum daca o saptamana nu fac sport imi lipseste foarte mult. Se intampla sa ajung si la unsprezece noaptea la antrenament.

La inceput mi-a fost foarte greu, pentru ca nu slabeam deloc. Apoi, antrenoarea mea, atunci cand mi-a facut evaluarea, m-a intrebat daca mananc mult.

Mie nu mi se parea atunci ca mananc mult si fix asta i-am zis, ca eu mananc putin, dar sunt grasa. Si ea mi-a spus ‘bine atunci, dar fa bine si injumatateste portiile’. Si abia asa am realizat ca mancam mult mai mult decat aveam eu nevoie. In timp, stomacul se obisnuieste, trebuie doar cu creierul sa lucrezi”, a povestit Cornelia Rednic, in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

A slabit 33 de kilograme si a ajuns la spital

Inainte sa reuseasca sa gaseasca reteta perfecta pentru ea, cantareata a avut mai multe incercari de a slabi. Una dintre cele mai mari prostii pe care le-a facut a fost sa se infometeze. Aceasta metoda chiar daca a facut-o sa slabeasca 33 de kilograme, a si bagat-o in spital.

„Ma infometam. Dupa ce am slabit, nu mi-a mai placut de mine. Nu-mi placea deloc de mine. Aveam impresia ca-mi ies ochii din cap, ca-mi ies urechile in evidenta.Ma simteam urata. Mancam mere, morcovi, iaurt si uneori carne de pui fiarta. La ora 12:00 un iaurt, dupa niste morcovi, apoi la ora 17:00 niste carnita de pui cu ceva legume.

Cand mi se facea foame mancam portocale. Nu discutasem cu niciun nutritionist, ceea ce a fost foarte rau. Dupa trei luni, ma simteam fara putere si mi-a cazut parul din cap. Dupa ce am slabit, ajunsesem la 50 si ceva de kilograme, nu ma regaseam. Mi se parea ca sunt deformata. Nu mai eram deloc pozitiva. Nu recomand nimanui ce am facut eu”, a declarat Cornelia Rednic, acum ceva timp, pentru Libertatea.

