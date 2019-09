O regiune din Italia ofera vizitatorilor 25.000 de euro daca se muta in satele sale

Molise Italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O regiune cu populatie redusa din sudul Italiei, Molise, ofera nou-venitilor 700 de euro pe luna, timp de trei ani (25.200 de euro), daca se muta intr-unul din satele sale, relateaza publicatia Guardian. Exista insa si cateva conditii: satul trebuie sa aiba sub 2.000 de locuitori, iar nou-venitul trebuie sa infiinteze o afacere. ”Daca am fi oferit finantare, ar fi fost inca un gest de caritate. Am dorit sa facem mai mult; am dorit ca oamenii sa investeasca aici. Pot deschide orice tip de activitate: o brutarie, o papetarie, un restaurant, orice. Este o modalitate de a readuce la viata in orasele noastre si de a creste populatia”, a declarat presedintele regiunii Molise, Donato Toma. Scene DR ...