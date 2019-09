O reteta straveche a fost gasita intr-o manastire din Tibet si este miraculoasa in vindecarea multor boli.

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O reteta straveche gasita intr-o manastire din Tibet este extrem de eficienta in vindecarea multor boli. Fiind deosebit de puternica, se recomanda sa apelezi la ea o singura data pe an. Un alt amanunt interesant este ca gustul usturoiului, ingredientul principal al retetei, nu se simte deloc in preparatul final. Usturoiul este ingredientul de baza a acestui remediu si asta multumita proprietatilor sale puternice, antiseptice si antivirale. Ingrediente: • 350g usturoi • 200 de ml alcool de 96 de grade( ai grija ca acesta sa nu contina metanol sau clorura de benzalconiu). Preparare: o Cojeste si piseaza usturoiul. o Amesteca-l cu alcoolul si toarna-l intr-un flacon de sticla sterilizat. o Lasa-l sa stea in camara, ferit ...