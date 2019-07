O romanca a fost asasinata la comanda, in Zaragoza. Procurorii i-au prins pe faptasi

In luna noiembrie a anului trecut, Maria Marin in varsta de 28 de ani, originara din Sibiu, a fost impuscata de doi barbati in fata locuintei sale din Zaragoza (Spania). Pana de curand, nu s-au cunoscut vinovatii sau motivul acestui gest extrem.

Abia acum s-a facut lumina! Indiciul suprem, care a dus la elucidarea cazului, a fost o manusa de latex gasita in preajma locului faptei, aruncata de catre criminali. Asa au putut anchetatorii sa stabileasca vinovatii, printre ei si trei lituanieni, dar si romani. In total, zece persoane au ajuns in arestul politiei din Aragona.

Initial, politistii au lansat ca prima ipoteza o reglare de conturi legata de traficul de droguri. Fosta mare speranta a voleiului romanesc, Maria Marin, fiind la acea vreme iubita unui traficant de droguri din zona, Jose NT, in varsta de 70 de ani. Dupa opt luni de filaje si interceptari, politistii s-au convins ca aveau dreptate din prima incercare: lituanienii au ucis-o pe tanara din Sibiu, pentru a se razbuna pe iubitul acesteia.

