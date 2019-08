O romanca a fost sechestrata de concubinul ei in Spania. Barbatul a planuit fapta pana la cele mai mici detalii

Femeie sechestrata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie din Lugoj, stabilita in Spania, a trait clipe de groaza, dupa ce concubinul ei a rapit-o. In tot acest timp, barbatul ii tinea telefonul femeii si publica fotografii pe retelele de socializare pentru a nu da de banuit. Din fericire, romanca a avut acces pentru cateva momente la telefon, timp in care i-a scris un mesaj fiului ei. Acesta a cerut ajutorul autoritatilor romane imediat. Dezvaluiri cutremuratoare facute de o tanara care a fost sechestrata si obligata sa se prostitueze in Italia de la 15 ani Serviciul de Investigatii Criminale Timis cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Biroului Atasatului de Afaceri Interne din Spania si al Gardei Civile din S ...