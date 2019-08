O romanca a fost sechestrata si abuzata timp de 10 ani in Italia. Povestea ei este halucinanta

Mariana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, o poveste de viata a socat in aceasta seara: infernul unei romance rapita si violata timp de zece ani in Italia. Mariana a fost inchisa fara lumina, fara apa, fara caldura, a fost batuta si lovita crunt. Capul ei i-a fost cusut chiar de barbat dupa ce i-a spart capul. Rana de la cap i-a cusut-o cu acul cu fir de la undita de pescuit. Acest individ a fost arestat. Omul era chiar partenerul ei de viata si tatal celor doi copii ai ei. Mariana a fost sechestrata timp de zece ani, de la varsta de 19 ani, intr-o baraca, precum cele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca traind lucruri desprinse ca dintr-un film criminal. Un martor-cheie zdruncina cazul de la Caracal. Ce a dezvaluit acesta despre Dinc ...