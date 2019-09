O romanca a incercat sa treaca cu sute de pasapoarte pe aeroportul din Atena

Pasapoarte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile din Grecia au arestat o romanca pe aeroportul international Eleftherios Venizelos din Atena, asupra careia au fost gasite sute de documente de calatorie pe numele altor persoane, dintre care multe fusesera inregistrate ca furate, relateaza vineri agentiile ANA si dpa. Politia aeroportului a descoperit in bagajul de mana al romancei in varsta de 49 de ani si care venise la Atena de la Bucuresti nu mai putin de 401 pasapoarte si acte de identitate emise de diferite tari. Ramona Badescu va deveni in curand mamica. Actrita in varsta de 50 de ani va aduce pe lume un baietel Femeia, care urmeaza sa compara in fata unui procuror la Atena, a fost acuzata de posesie ilegala de documente de ...