O romanca din America, in vacanta pe litoral: 'Romania, m-ai dezamagit profund. Pacat! Imi pasa pentru ca te iubesc, sper sa te trezesti!'

romanca din America google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca din diaspora, creatoarea de moda Alexandra Popescu-York, a trait o experienta nedorita in mult-asteptata sa vacanta in tara natala, pe litoralul Marii Negre. Alexandra si familia ei s-au confruntat cu coditiile de cazare supraevaluate de hotelierii romani si, din nefericire, in urma imbolnavirii copiilor - toxiinfectie alimentara si enterocolita, cu cele din spitale. Poate ca noi suntem obisnuiti cu lucrurile astea, dar e bine sa aflam de la altii ca nu aceasta e normalitatea... "Romania, m-ai dezamagit profund. Pacat! Am obiceiul sa ma entuziasmez in tot ce fac si ce imi propun sa fac. Am pornit de la motto-ul "Iubesc Romania!" si nimic nu ma va convinge contrariul. ...