O romanca din Belgia s-a trezit la 4 dimineata cu o masina in garsoniera ei 

Clipe de groaza pentru o femeie in varsta de 35 de ani, din Belgia. Romanca s-a trezit la 4 dimineata, cu o masina in garsoniera ei, de la parterul unui bloc din Roeselare. Vanzatoare la Kortemark, ea se trezise de putine minute pentru a merge la seriviciu si asta i-a salvat viata. „M-am trezit doar pentru ca a trebuit sa merg devreme la munca. Am auzit un zgomot si dint-ro data o masina a trecut prin perete. Bucati din zid au zburat pe patul meu.", a povestit femeia pentru hln.be. Un Opel Astra intrase in plin in casa romancei, iar soferul a scapat fara vreo rana, iesind singur din masina. Acesta, un tanar de 20 de ani, avea un permis provizoriu, cu interdictie de a conduce intre o ...