o romanca din Canada a vorbit despre femeia care a murit in tragedia de la Timișoara: 'A locuit mult pe strada'

Femeia de 29 de ani care a murit în urma deratizării dintr-un bloc din Timișoara a locuit pe stradă și a suferit mult, spune o româncă stabilită în Canada, care a cunoscut-o. Aceasta o asociază pe tânără cu sintagma „femeie a durerii, obișnuită cu suferința”, anunță MEDIAFAX.

„Nu cred că ne este dat nouă ca oameni să vedem prea multe miracole în umblarea noastră pe acest pământ. Pentru mine, Crina a fost un miracol", așa își începe postarea de pe Facebook Ana Negrulescu, o româncă plecată în Canada.

Ea a cunoscut-o pe Crina, femeia care și-a pierdut viața în urma dezinsecției din blocul din Timișoara. Aceasta povestește că tânăra de 29 de ani a locuit pe stradă o perioadă de timp și că o vedea ca pe „o femeie a durerii”. Soțul femeii care locuiește Canada, Paul Negrulescu, este psihoterapeut și este unul dintre cei care a ajutat-o pe Crina atunci când îi era greu.

Citește și: Semnal pentru Ludovic Orban: Sper să oprească așa ceva

„Crina a locuit pe stradă mult timp și e greu de descris prin ce suferințe a trecut, ce a determinat-o să plece de acasă în copilărie, dificultatea vieții lipsite de acoperiș și hrană, modul în care a fost tratată pe stradă, femeie fiind. Până nu a lucrat Paul (n.r.-soțul ei) cu tinerii străzii, și cu Crina, nici nu mi-am putut imagina. Nu vreau să sune blasfemiator, dar mi se pare că sintagma descrie imaginea pe care o aveam eu despre Crina în urma cu câțiva ani", scrie Ana Negrulescu.

Aceasta povestește că soarta i-a surâs însă Crinei, iar după câțiva ani, când a revăzut-o, tânăra era schimbată: căsătorită, deja avea un copil și făcea liceul la seral.

„În vara lui 2018, eram în vizită în țară și ne plimbam prin Complexul Studențesc, când am reîntâlnit-o pe Crina. Nu am recunoscut-o, în primă instanță. Mai apoi, nu m-am putut opri din plâns când am văzut ce bine arăta. Am povestit puțin cu ea și ne-a spus că a ieșit de pe stradă, că e căsătorită, are un fiu, Darius, și că e fericită. Lucra și făcea liceul la seral. Era bine, optimistă, plină de viață și extrem de mulțumitoare pentru noua ei viață", se arată în postarea Anei Negrulescu.

Soții Negrulescu au păstrat legătura cu ea, iar anul acesta când au venit acasă s-au reîntâlnit cu Crina și cu fiul ei.

„Erau bine. Darius era un copil vesel, vioi și curios și i-a adus multă bucurie mamei sale. Crina ne tot spunea cum Dumnezeu, Darius și soțul ei au scos-o de pe stradă. Darius era <îngerul> ei, pe care Dumnezeu i l-a trimis să îi schimbe viața", povestește femeia.

Citește și: Un europarlamentar român dă o lovitură istorică! A fost ales

Pentru familia Negrulescu, vestea despre morții Crinei și copilul ei a fost una „extrem de dureroasă și șocantă”.

„(...)Mă bucur că Dumnezeu i-a îngăduit Crinei să trăiască o altă viața în ultimii ani, una plină de bucurie, speranță și optimism. Chiar și în ultima conversație cu Paul, după moartea lui Darius, acceptase că fiecăruia ni s-a dat un anumit interval de timp de trăit pe acest pământ (cuvintele ei) și că trebuie să fie puternică și să creadă că Dumnezeu o poate scoate și de aici, chiar dacă în acel moment o durea cumplit plecarea lui", a explicat Ana Negrulescu în postarea ei de pe Facebook.

În urma tragediei produse într-un bloc din Timișoara, în care s-a efectuat o acțiune de dezinfecție și deratizare, doi copii și o femeie au murit. Patronul firmei care a făcut deratizarea a fost arestat pentru 30 de zile.