O romanca din Italia, care ar fi stat de vorba cu Alexandra Maceșanu, a fost batuta cu bestialitate dupa ce a oferit informatii in ancheta: „Așa arat pentru ca am vrut sa salvez o fata”

Alina este românca din Italia care a povestit că ar fi stat de vorbă cu Alexandra Măceșanu. După mărturisirile pe care le-a făcut ]n acest caz, femeia a fost bătută cu bestialitate. „Pe data de 5 octombrie pe via Nazionale, via Garibaldi numărul 13 am văzut-o. Era îmbrăcată într-o fustă, într-o fustă scurtă, să zicem. […]

