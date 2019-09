O romanca, functie foarte importanta la nivel european! Iata ce pozitie ocupa

Dana Spinant google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a desemnat-o pe Dana Spinant, fosta jurnalista la PRO TV, in functia de purtator de cuvant adjunct al Executivului european, se arata intr-un comunicat al institutiei europene, potrivit mediafax. Eric Mamer, un oficial francez de rang inalt, a fost desemnat in functia de purtator de cuvant principal al Comisiei Europene, iar germanul Jens Flosdorff va ocupa pozitia de Consilier Executiv pentru Comunicare in Cabinetul presedintelui Comisiei Europene. Dana Spinant este actualmente director responsabil de buget, comunicare si afaceri generale in cadrul Directoratului General pentru Politica regionala si urbana, un departament al Comisiei Europene ...