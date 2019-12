O romanca si-a intalnit fiul dupa 17 ani, in platoul unei televiziuni din strainatate: „Iti multumesc enorm pentru ce mi-ai oferit”

Magdalena, o romanca stabilita in Spania, a fost prezenta in cadrul unei emisiuni de acolo si a povestit despre cea mai mare durere a ei. Femeia a fost nevoita sa-si abandoneze fiul din cauza neajunsurile si a sperat ca, la o familia adoptiva, avea sa aiba o viata mai buna.

„Aveam deja un baiat de doi ani. Nu puteam sa am grija de amandoi, nu aveam cu ce. M-am gandit ca va avea o viata mai buna daca ajunge intr-o familie care ii poate oferi ceea ce eu nu puteam. Si atunci am decis sa-l las spre adoptie, in spitalul unde nascusem”, a povestit Magdalena.

Romanca si-a intalnit fiul dupa 17 ani

Romanca a aflat in cadrul emisiunii de televiziune ca fiul ei, Nacho, a facut primul pas si a apelat la ajutorul lot pentru a o gasi pe cea care i-a dat viata. Baiatul are 17 ani si a crscut alaturi de parintii adoptivi spanioli, Antonio si Esperanza, dar si-a dorit sa o cunoasca si pe mama lui naturala.

„Am vrut mult sa stiu cine sunt, de unde vin. Dupa numele inregistrat in spital, am tras concluzia ca mama mea naturala trebuie sa fie de undeva din Europa de est. Asta cred ca i-a ajutat pe reporteri. Nu am vrut nicio clipa sa fac vreun repros. Dimpotriva, am vrut sa-i multumesc celei care mi-a dat viata pentru acest dar minunat si pentru ca am ajuns alaturi de parintii mei adoptivi, care m-au ingrijit cu mare dragoste”, a spus adolescentul in cadrul emisiunii de televiziune din Spania.

Reantalnirea dintre Magdalena si fiul pe care l-a dat spre adoptie pe cand avea doar doua saptamani de viata a fost una emotionanta pentru toti cei din platou. Femeia nu si-a putut stapani lacrimile cand l-a strans in brate pe fiul ei, dupa atatia ani.

„Iti multumesc enorm pentru ce mi-ai oferit. O sa-ti fiu mereu recunoscator”, i-a spus Nacho mamei lui naturale in momentul in care a imbratisat-o.

