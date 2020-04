O romanca stabilita in Marea Britanie, povestește despre situația de acum

Stabilită în Coventry de aproximativ patru ani, Ionela Dumitrache ia pulsul englezilor în această vreme de criză. ”Când am fost în supermarket, în urmă cu două săptămâni, era aglomerat. Rafturile erau golite, nu aveai ce să cumperi. Până și produsele de igienă lipseau cu desăvârșire. A trebuit să îmi comand online, de pe Amazon. Și ghici ce, și online mai erau doar câteva produse din cele căutate de mine”, relatează Ionela.

”Săptămâna trecută, în schimb, era marfă în magazin, semn că spiritele s-au mai calmat. Nu am fost recent în niciun magazin, însă am văzut niște poze care arătau niște benzi adezive (floor tape) aplicate pe jos, pentru menținerea distanței sociale (social distancing). În schimb, ieri am trecut pe lângă Lidl și erau două-trei cupluri care așteptau la ușă. Bănuiesc că au impus și ceva restricții, în prezent”, povesteste romanca pentru wall-street.ro