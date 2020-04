O ruda a „ministrului grinda” Ion Ștefan primește funcție importanta in ANAF. DOCUMENT

O rudă prin alianță a ministrului dezvoltării a primit o funcție importantă în structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Ștefan Sergiu Bordea, soțul nepoatei ministrului dezvoltării Ion Ștefan, cunoscut ca „ministrul grindă”, a fost numit prin ordin semnat de șefa ANAF, Mirela Călugăreanu, în funcția de Șef administrație la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați The post O rudă a „ministrului grindă” Ion Ștefan primește funcție importantă în ANAF. DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.