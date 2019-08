O sa fie niste controale tare simpatice. Se anunta scandal mare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Babele barfitoare incep rubricuta de azi cu cateva informatiuni tare interesante de pe la noi de prin Targ, care au ajuns de putintica vreme si pe la urechile noastre, de pe la unii care ne-au calcat si noua pragul. Ei, cica pe la Apea o sa fie un mare taraboi, in curand, ca totul o sa izbucneasca in urma unor controale fumusele, care au fost facute prin teren. Cica la masurile istea, mai multi oameni nu erau la ferme pe cand a venit controlul, iar toata treaba asta i-a cam suparat pe unii fermieri. Babetele au auzit ca dumnealor s-au apucat de facut niste reclamatiuni simpatice pe la capetala, pe numele mai multor angajati de la Apea. Ei, cica, in perioada urmatoare, o sa vina de la capetala un control frumusel pe la noi prin Tar ...