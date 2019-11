„O sa te violam in fata sotiei” Mega-scandal intre interlopi si manelisti dupa bataia incasata de Tzanca Uraganu

S-a iscat un mega-scandal intre interlopi si manelisti dupa ce Tzanca Uraganu a fost batut la o petrecere chiar de unul dintre petrecareti. Manelistul canta la un eveniment alaturi de Sorinel Pustiu, cand, deodata s-a trezit cu un pumn in fata, de nici nu a avut timp sa reactioneze.

Totul a luat o mare amploare, deoarece Tzanca este var primar cu baietii fostului lider interlop Cristofor Duduianu, care a decedat de curand. Li s-a alaturat si fratele lui Tzanca, Miraj, care a postat pe pagina lui de Facebook un video, in care il ameninta pe Cani, avertizandu-l ca sta in Ferentari, langa verii lui, Duduienii. „Mi-am semnat testamentul, nu o sa mai poti iesi la piata cu sotia, pentru ca o s-o violam, sau mai bine decat atat, o sa fii violat tu in fata sotiei„, ii transmite Miraj, fratele lui Tzanca, batausului.

Momentul a fost suprins de un alt petrecaret cu telefonul si postat pe internet. L-a lovit direct in fata si nici nu si-a dat seama ce s-a intamplat cu el. Cei prezenti au sati imediat sa il ajute pe Tzanca Uraganul.

Postarea a strans imediat sute de comentarii. Unii chiar vorbesc despre faptul ca va urma o razbunare si lucrurile nu vor ramane asa. „Cum sa-i dai bataie unui lautar care iti face placerile doamne fereste sa vedeti acum ce rau este dupa aia”, apare intr-unul dintre comentarii. „O sa plateasca el mult si bine„, este un alt comentariu.

