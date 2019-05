O saptamana incarcata pentru fosta sefa DNA! Laura Codruta Kovesi, la judecata CSM alaturi de Lucian Onea si Marius Iacob

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori in materie disciplinara din CSM ii judeca miercuri pe procurorii Laura Codruta Kovesi, Lucian Onea si Marius Iacob in trei dosare in care sesizarea apartine Inspectiei Judiciare. Pentru fosta sefa a DNA, Inspectia a sesizat CSM in doua dosare, din care unul alaturi de Iacob, conform Mediafax. Fostul procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, fostul procuror DNA Lucian Onea, aflat acum la Parchetul Judecatoriei Campina, in prezent suspendat din functie, si Marius Iacob, procuror sef adjunct al DNA vor fi judecati miercuri de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pentru toate cele pa ...