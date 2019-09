O scoala dezafectata a ars din temelii. Cinci echipaje de pompieri au intervenit

Incendiu Scoala Arges 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la o scoala dezafectata din localitatea Suseni, judetul Arges. La fata locului au intervenit de urgenta cinci echipaje de pompieri. Incendiu intr-un apartament din localitatea Negresti. Victima transportata la Spitalul din Vaslui - FOTO / VIDEO Din primele informatii, ard acoperisul si o sala de clasa, pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati. Pompierii au anuntat ca scoala este dezafectata, iar in scoala nu erau copii. Exclusiv! Pubele pentru colectarea selectiva, facute scrum in Nicolina! Mai multe masini au fost la un pas sa se aprinda! - FOTO / VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si I ...