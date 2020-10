O scoala din Sectorul 4 trece in scenariul rosu, dupa ce a fost inregistrat al patrulea caz confirmat cu infectie cu SARS-CoV-2

Reprezentantii Primariei Sectorului 4 au transmis ca la Scoala Gimnaziala numarul 194 a fost inregistrat al patrulea caz confirmat cu infectie cu SARS-COV 2. In urma cu o saptamana, doua persoane au fost testate pozitiv, iar in acest week-end, alte doua, fapt ce duce automat la scenariul rosu de functionare. Intreaga activitate didactica se va muta exclusiv in sistem online pentru urmatoarele 14 zile, mai arata comunicatul de presa al primariei de sector.