O scriitoare din SUA ar fi prezis criza COVID-19: 'In 2020, o pneumonie puternica va exploda in lume, rezistand la tratamente'

Epidemia de coronavirus a fost aticipată de scriitoarea Sylvia Browne în volumul End of Days: Predictions and Prophecies about End of The World (Sfârșitul zilelor: Predicții și profeții despre sfârșitul lumii), potrivit Antena1.

În vârstă de 77 de ani, autoarea a pretins de-a lungul vieții că are abilități psihice și de medium. În 2008, ea a menționat în cartea ei că în jurul anului 2020 va izbucni o epidemie care va afecta toată planeta.

INCONȘTIENȚĂ CRIMINALĂ Cinci persoane venite din Italia, amendate cu câte 20.000 de lei pentru nerespectarea izolării la domiciliu

„În jurul anului 2020, o boală severă ca pneumonia se va răspândi pe glob atacând plămânii și tubii bronșici, care va rezista oricărui tratament cunoscut. Aproape la fel de deruntant ca boala în sine va fi faptul că va dispărea la fel de abrupt cum a apărut, va ataca din nou peste 10 ani, ca apoi să dispară complet”, scria în cartea sa Sylvia Browne.