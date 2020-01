O singura femeie a ajuns intre nominalizarile categoriilor mixte la Premiile Brit 2020

Nominalizările premiilor Brit 2020 au fost anunțate sâmbătă jurniliștii britanici remarcând faptul că între cei 25 de nominalizați ai categoriilor mixte nu a ajuns decât o singură cântăreață britanică: Mabel, fiica lui Neneh Cherry, potrivit Mediafax.

Presa din insulă vorbește despre o ediție a distincțiilor muzicale britanice dominată de bărbați și accentuează situația industriei muzicale la nivel general. ”Asta arată că industria are o problemă la nivel general”, scrie Alexis Pedris, de la The Guardian.

Mai mult, nici măcar o singură trupă feminină nu a ajuns între nominalizații categoriei de la Brit 2020. Pentru cel mai bun grup sunt nominalizați Coldplay, Foals, Bring Me the Horizon, Bastille și trupa rap D-Block Europe.

Excepția o constituie Mabel, nominalizată, pe lângă categoria cea mai bună interpretă solă, atât în lista artiștilor debutanți, cât și în ce a celor mai bune piese, pentru ”Don’t Call Me Up”. Mai apare interpreta americană Miley Cyrus ca artist invitat pentru inerpretarea piesei Nothing Breaks Like a Heart, de și cu Mark Ronson.

Toți muzicienii nominalizați pentru cel mai bun album muzical britanic sunt bărbați: Stormzy, Michael Kiwanuka, Lewis Capaldi, Dave și Harry Styles. Din 193 de albume de pe lista lungă a nominalizărilor, numai 35 sunt create sau cântate femei în prostura de solistă.

Premiile s-au descurcat ceva mai bine atunci când e vorba despre reprezentarea muzicienilor de culorare, după ce ani buni i s-a ipus ”Brits așa de albe”. Peste jumătate dintre nominalizările categoriilor dedicate celor mai bune albume, soliștilor și solistelor au fost acordate unor muzicieni care nu sunt caucazieni.

Cele mai multe nominalizări le-au adunat rapperul din Sudul Londrei, Dave, și cantautorul scoțian Lewis Capaldi care sunt prezenți pe câte patru liste: cel mai bun album, cel mai bun solist, cel mai bun debutant și cea mai bună piesă.

Nedreptățiți se pot considera Taylor Swift, care nu apare în lista dedicată artistelor internaționale, fiind preferate Ariana Grande, Billie Eilish, Camila Cabello, Lana Del Rey și Lizzo, ca și Ed Sheeran, care a lansat un nou album în 2019, dar nu a primit decât o singură nominalizare, pentru hit-ul său interpretat împreună cu Justin Bieber, ”I Don’t Care”.

Liam Gallagher, Rita Ora, Mumford and Sons, the Chemical Brothers, Rod Stewart, the Who, Muse și Emeli Sandé se găsesc pe lista muzicienilor importanți britanici care nu se regăsesc printre nominalizați.

Organizatorii au renunțat în 2020 la acordarea premiilor pentru cel mai bun video și cea mai bună trupă internațională.

A 40-a ediție a Premiilor Brit va avea loc la Londra, pe 18 februarie. Ceremonia va fi găzduită de actorul Jack Whitehall, pentru al treilea an consecutiv.

Lista completă a nominalizărilor poate fi consultată aici https://www.brits.co.uk/nominees