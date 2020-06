O statuie a unui comerciant de sclavi, aruncata de protestatari in Portul Bristol

Protestatarii „Black Lives Matters” din Bristol au doborât o statuie a comerciantului sclav Edward Colston. Demonstranții au prins statuia, duminică, cu o frânghie, în urale, apoi au sărit pe ea și au rostogolit-o pe stradă înainte de a o împinge în bazinul portului Bristol, scrie The Guardian. Istoricul David Olusoga a comparat acțiunea cu răsturnarea […] The post O statuie a unui comerciant de sclavi, aruncată de protestatari în Portul Bristol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.