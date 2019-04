O stewardesa a varsat cafea chiar pe seful companiei aeriene la care lucra. Ce reactie a avut barbatul

Maddie Peters, o stewardesa a companiei aeriene American Airlines, se afla la bordul cursei Phoenix-Dallas, cand din greseala a varsat o tava cu bauturi, printre care si cafea, pe unul dintre pasageri. Doar ca acesta era chiar Doug Parker, CEO-ul companiei respective. In urma incidentului, se astepta sa fie concediata, dar reactia sefului ei a fost cu totul alta.

Tanara a povestit, pe contul sau de Instragram, acest moment stanjenitor pentru ea, impreuna cu deznodamantul intamplarii:

„CEO-ul nostru, Doug Parker, se afla la bordul zborului meu. Serveam bauturi in timpul imbarcarii in cabina pentru clasa I. Aveam o tava plina cu bauturi in brate, cand pasagerul din fata mea s-a oprit brusc pe culoar si s-a intors. A dat peste tava, iar bauturile au zburat.



Ghici pe cine au aterizat? Jumatate dintre ele au ajuns pe mine, iar cealalta jumatate in poala lui Doug. Mi-a venit sa intru in pamant de rusine. Imi doream sa mor chiar atunci, chiar acolo. Ma intrebam daca mai sunt inca angajata companiei in momentul acela. Inca mai sunt putin traumatizata/stanjenita de cele intamplate.

Doug a venit insa la mine mai tarziu, am stat putin de vorba si am ras de incident tot restul zborului. Cand a coborat din avion mi-a spus ca nu ma va uita niciodata, presupun ca e un lucru bun, nu?

Cei mai multi oameni nu intalnesc niciodata CEO-ul companiei pentru care lucreaza, cu atat mai putin sa le faca dus cu bauturi. Insa este o poveste prea buna ca sa nu o impartasesc. Se mai intampla si accidente”, a scris insotitoarea de zbor.

Un purtator de cuvant al companiei American Airlines a declarat, ulterior, ca a fost vorba despre un incident minor, pe seama caruia toata lumea se amuza, potrivit Digi 24.

