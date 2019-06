O studenta a murit dupa ce a fost atacata de rechini

rechin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara a murit in urma unui atac al rechinilor in Bahamas. Din pacate aceasta nu a putut fi salvata dupa ce a suferit mai multe leziuni grave din cauza a trei rechini. Exclusiv! Ea este tanara care a murit zdrobita de tren la Ciurea! Urma sa se casatoreasca peste putin timp Concret, o studenta din America, in varsta de 21 de ani, a decedat dupa ce a fost atacata de trei rechini in Bahamas, scrie dailymail.co.uk. Totul s-a petrecut sub privirile neputincioase ale parintilor fetei, care au tipat sa o avertizeze de pericol. Tanara ar fi fost muscata de bratul stang si de picioare, iar bratul drept i-a fost rupt. In cele din urma victima a fost scoasa din apa si transportata de urgenta la un spital, dar medicii ...