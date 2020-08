O substanța din banalul insecticid ar putea ucide coronavirusul – studiul armatei britanice

O substanță folosită la prepararea insecticidelor poate ucide tulpina de coronavirus care provoacă COVID-19, arată cercetările laboratorului armatei britanice. Oamenii de știință de la Laboratorul de Știință și Tehnologie a Apărării (DSTL) își împărtășesc concluziile preliminare, astfel încât alții să poată efectua cercetări suplimentare, scrie Sky News. Încă din aprilie armata britanică a anunțat că […] The post O substanță din banalul insecticid ar putea ucide coronavirusul – studiul armatei britanice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.