O tanara a ajuns de urgenta pe mana medicilor dupa ce si-a facut un tatuaj intr-o zona "neobisnuita". Pentru ca a vrut sa iasa in evidenta, putea sa ramana cu sechele grave - FOTO

• Detalii naucitoare din cabinetul de dermatologie • Tinere ajunse in pragul de a-si pierde vederea dupa ce au incercat trucuri de infrumusetare • Medicii trag un semnal de alarma si avertizeaza ca numarul victimelor saloanelor de infrumusetare este in crestere O tanara ieseanca a socat medicii cand a ajuns la spital cu o infectie cauzata de un tatuaj al pleoapelor. Din cauza neprofesionalismului celor care i-au facut tatuajul de la baza pleoapei, corneea tinerei a fost afectata, aceasta fiind la un pas de a-si pierde vederea. Medicii sustin ca dorinta femeilor de a-si imbunatati look-ul cu orice pret le aduce in punctul de a suferi repercusiuni grave. De la tatuarea sprancenelor, pleoa ...