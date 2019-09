O tanara a fost batuta, sechestrata si obligata sa se prostitueze de un traficant de droguri. Totul s-a intamplat in timpul anchetei de la Caracal

Tanara sechestrata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata de 16 ani a fost sechestrata, batuta si obligata sa se prostitueze de un traficant de droguri din judetul Constanta, chiar si in perioada in care cele doua adolescente din Caracal, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, erau rapite de Gheorghe Dinca. Cand a refuzat sa mai asculte de individul de 29 de ani, acesta a lovit-o cu salbaticie. Chiar in timp ce DIICOT se ocupa de ancheta din Caracal, in care sunt cercetate disparitiile si rapirile Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si Luizei Melencu, de 18 ani, la Constanta, un individ de 29 de ani tinea sechestrata o alta fata, de 16 ani. Drama tinerei a iesit la iveala dupa ce proxenetul, care s-a dovedit a fi si traficant de droguri, a fost descoperit ...