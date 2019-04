O tanara a luat seara pilula contraceptiva, iar dimineata a nascut un copil. „A fost un accident fericit”

Emmalouise Leggate, o scotianca de 19 ani, din Glasgow, a avut un soc anul trecut, in dimineata zilei de 17 iulie, cand s-a trezit cu un copil in pantece. Adormise dupa ce luase pilula contraceptiva, cu burta complet plata, nestiind ca este insarcinata.

Mai mult, nu a avea stari de greata sau de voma si nici pofte, asa cum au cele mai multe femei gravide. Doar luase in greutate, dar si-a propus sa scape de kilogramele in plus prin diverse exercitii.

Atunci, in acea dimineata socanta pentru ea, cand a simtit miscarile bebelusului, s-a dus imediat la spital, cu ajutorul bunicii sale, Louise Ford, in varsta de 63 de ani, pentru ca mama sa (Jackie Ford) nu a putut s-o ajute in acel moment.

Acolo, femeia a lasat-o in parcare, pana cheama o moasa. Doar ca Emmalouise „nu a mai avut rabdare”, nici macar cinci minte, si a nascut acolo… in parcare. Astfel, a dat nastere unei fetite, pe Ciara Louise, fiind al doilea copil al sau.

Din pacate, bunica sa, care a jucat un rol important in nasterea copilului, a murit in luna octombrie, iar in semn de respect si in memoria sa i-a dat micutei numele de mijloc… Louise.

„Bunica mea avea o legatura speciala cu ea. In continuare spun ca acest lucru sa intamplat dintr-un motiv. Am nascut afara, ca sa fiu cu ea”, a declarat Emmalouise, citata de Metro.co.uk.

Emmalouise si partenerul ei, Sean, descriu intamplarea ca pe un accident fericit, numind-o „cel mai bun lucru care s-ar fi putut intampla”, desi preferau sa nu mai aiba copii-surpriza. Emmalouise a schimbat pastila contraceptiva si efectueaza teste regulate de sarcina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.