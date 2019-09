O tanara a sunat si a spus ca intentioneaza sa se sinucida. Ce au facut politistii 

sinucigasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata de 17 ani a sunat la Telefonul Copilului si a amenintat ca isi pune capat zilelor. A spus ca nu mai suporta sa fie abuzata de tatal ei vitreg si ca e decisa sa-si puna planul sinucigas in aplicare. Alerta s-a dat in momentul in care fata a sunat la dispeceratul Telefonului Copilului si a spus ca se va sinucide deoarece a fost abuzata in mod repetat si nimeni nu a ajutat-o. Drama unui sinucigas! La 24 de ani s-a spanzurat de dor! Nu a mai fost om de cand s-a despartit de iubita sa. Nimic nu l-a putut opri! Cu fata la telefon, psihologii au sunat la Politie. Un echipaj s-a indreptat catre callcenter, iar altul a incercat sa o localizeze pe fata cat mai repede. Psihologii si politistii au reusit ...