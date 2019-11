O tanara de 21 de ani a murit pe o sosea din Cluj, sub ochii unui prieten: „Ma uitam la tine si imi curgeau lacrimile...iti vedeam chipul bland”

ana accident

O tanara in varsta de 21 de ani a murit intr-un accident rutier sambata intre localitatile Badeni si Plaiesti din judetul Cluj. Fata obtinuse permisul de conducere in urma cu putin timp. Accidentul a fost provocat din cauza faptului ca tanara nu a adaptat viteza conditiilor de drum si a intrat pe contrasens, potrivit politistilor.

Ana Maria s-a izbit de o autoutilitara dupa ce a intrat pe contrasens. In masina se aflau si mama de 41 de ani a fetei, dar si fratele de 10 ani. Soferita a ramas incarcerata si a murit la scurt timp, in ambulanta.

Mama si fratele Anei au fost grav raniti si transportati de urgenta la spital.

Un prieten de-ai Anei a fost martor la accident:

„Da...da Ana.. am fost primul care o ajuns la tine.. am fost primul care o incercat disperat sa te ajute.. primul care o sunat dupa ajutoare implorand sa ajunga cat mai repede la tine.. am incercat sa te ajut dar din pacate n-am putut.. ai fost captiva intre ruinele unei masini nenorocite..ma uitam la tine si imi curgeau lacrimile.. iti vedeam chipul bland, chipul nevinovat.. si asteptam.. asteptam ca cineva sa vina si sa te scoata odata de acolo.. stateam neputincios si sunam disperat sa vina odata.. sa vina sa te ajute..dar din pacate n-ai mai putut.. din pacate sufletul tau n-a rezistat si te-ai dus dintre noi.. odihneste-te in pace!!”, a declarat un martor al accidentului care o cunostea pe tanara.

