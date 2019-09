O tanara de 21 de ani, care lucra in Londra, a disparut. Mesaj disperat facut public de mama fetei: "va rog sa ma ajutati sa imi gasesc fata disparuta"

Denisa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Denisa, o tanara din Vatra-Dornei, Suceava, in varsta de 21 de ani, a disparut de trei saptamani din Londra. Tanara, care locuieste acolo cu sotul sau, de origine albaneza, nu a mai putut fi contactata de mama ei de pe data de 7 august, cand ar fi trebuit sa se intoarca in tara. Doi bancheri au lasat trezoreria germana fara 7 miliarde de euro „Ma numesc Hariuc Maria, va rog sa ma ajutati sa imi gasesc fata disparuta. Olteanu Denisa Valentina se numeste, locuieste in Londra. Pe data de 8 august trebuia sa vina la mine, in Italia, in vacanta. Pana in data de 13 august primea si citea mesajele de la mine. Din data de 23 nu mai primeste nici un mesaj de la nimeni. Am fost la „squadra mobile&rdqu ...