O tanara de 24 de ani a murit in timpul unui joc sexual 

tanara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paloma Williams, 24 de ani, a murit dupa ce a fost impuscata de iubitul ei, Andrew Charles Shinault, 23 de ani. Barbatul le-a povestit anchetatorilor ca au folosit un pistol in timpul unui joc sexual. Incidentul s-a petrecut in casa lui Andrew din Valrico, Florida, la doar doua saptamani dupa ce tinerii incepusera sa formeze un cuplu, potrivit metro.co.uk. Amandoi au fost de acord sa foloseasca pistolul lui Andrew, un Taurus de 9 mm, in timpul unui joc sexual. Tanarul a apasat accidental pe tragaci si a impuscat-o pe Paloma in piept Un barbat in varsta de 38 de ani din Timisoara a vrut sa se „distreze” ieri seara cu o prostituata Tanarul a inceput sa tipe si si-a chemat parintii cu car ...