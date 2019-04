O tanara din Botosani, salvata de ''medicul fericit''

victor costache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viata unei fete de 22 de ani, din Botosani a fost salvata de catre ''medicul fericit''. Numit '' medicul fericit'', pentru ca, considera aceasta minune o mare realizare profesionala si umana. In alta ordine de idei, doctorul Victor Costache este unul dintre oamenii ce poate face minuni, in discretie, in tacere, in smerenie. Acesta se considera un ''medic fericit'' in Romania, s-a intors acasa sa salveze inimi, care altfel poate ca ar fi incetat sa bata. Cine este doctorul Victor Costache? A lucrat in Franta, la Spitalul Universitar din Toulouse, a facut rezidentiatul in chirurgie cardiovasculara. Sapte ani de stagii de specialitate in centrele din Tou ...