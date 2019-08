O tanara din Botosani si-ar fi aruncat bebelusul abia nascut la toaleta din curte. Iubitul ei nici nu stia ca e insarcinata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara de 19 ani din judetul Botosani este acuzata ca si-ar fi aruncat in toaleta din curte bebelusul pe care abia il nascuse. Femeia a fost internata in stare grava la Maternitate din Botosani, iar iubitul ei a marturisit ca nici nu stia ca ea era insarcinata. Cazul a intrat in atentia procurorilor care au descoperit urme de violenta pe trupul bebelusului mort. Mihaela L., o tanara din satul Negreni din Botosani, s-a intors recent din Germania, unde lucrase mai mult timp, si locuia impreuna cu iubitul ei in comuna Vlasinesti, scrie Monitorul de Botosani. Femeia a nascut acasa, in noaptea de joi spre vineri, si e banuita ca si-a aruncat bebelusul in toaleta din curte. In stare de soc, iubitul ei a descoperit-o plina de sange v ...