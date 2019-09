O tanara din Cernavoda a luat mai multe premii la un festival de muzica in Bucuresti

În urma concursului “Simply the Best”, un festival care a avut loc în Capitală, pe 28 septembrie,, absolventă a cursului de canto (3 ani) din cadrulfiliala Cernavodă, sub pregătirea profesorului Roxana Elena Ghindici.Fata a obținut următoarele premii la secţiuni diferite: Locul I (Cântece pentru copii), Locul I (Pop internațional), Trofeu (Pop românesc), Trofeu (Muzica de film), Trofeu (Etno).Festivalul s-a desfășurat in data de 28 Septembrie 2019 la Colegiul Mational de Arte “Dinu Lipatti”, București.