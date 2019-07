O tanara din Marea Britanie a murit doar la trei zile dupa ce a nascut! Avea doar 23 de ani 

Rebecca Tollan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rebecca, o tanara de 23 de ani, a murit la trei zile de la nasterea fiului ei. Femeia se afla la o petrecere, cand, deodata, s-a prabusit si a ramas fara suflare, sub privirile ingrozite ale celorlalti invitati. Rebecca Tollan, originara din Marea Britanie, a dat nastere fiului ei si, la trei zile dupa, a murit pe loc in locuinta in care mersese la o petrecere. Potrivit primelor cercetari, tanara de 23 de ani s-ar fi stins din viata in urma unei supradoze de droguri. De altfel, doi barbati, invitati la petrecere, au ajuns la spital si s-a constatat ca se aflau sub influenta stupefiantelor, potrivit Daily Mail. Cercetarile continua, iar rezultatele examenului toxicologic vor arata ce substanta a consum ...