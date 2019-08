O tanara din Pascani a fost desemnata cea mai frumoasa femeie din Europa - FOTO

Sabrina Bujoreanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sabrina Bujoreanu este castigatoarea titlului de frumusete Miss Fashiontv Europe 2019, competitie disputata in Bucuresti la sfarsitul lunii iulie. Frumoasa romanca nascuta la Pascani a concurat cu alte 32 de concurente alese din fiecare tara europeana si a castigat premiul I – o bijuterie cu diamante de 20.000 de euro oferita de Mouawad, brandul luxury de bijuterii din diamante preferat de celebritati precum Nicole Kidman, Elizabeth Taylor, Gigi Hadid sau Celine Dion. Pe langa impresionanta bijuterie ”Flower of Eternity” alcatuita din aur roz de 18K si sute de diamante, Sabrina a mai castigat si oportunitatea de a participa la realizarea campaniei de promovare a brandului Mouawad, c ...