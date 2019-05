O tanara din Romania pune pe roate o afacere cu gaini agresive, originare din Tibet

Alina Puncioiu

Alina Puncioiu, o tanara din comuna Catunele, judetul Gorj, este singura din Romania care creste gaini pitice, originare din Tibet.

Gainile, care sunt recunosute pentru agresivitate sunt evitate, de regula, de crescatori din acest motiv insa gorjeanca detine, in prezent, aproximativ 200 de pasari de acest fel. Carnea gainilor din Tibet este foarte sanatoasa, iar ouale sunt bune pentru organismul uman.

Totul a inceput, noteaza Impact in Gorj, in 2012, atunci cand Alina a primit cadou o pereche din aceasta rasa, dupa care a urmat un curs organizat Camera de Comert si Industrie Gorj.

„Totul a inceput in urma cu cinci ani de la o pereche pe care am primit-o cadou. A fost o placere. Sunt foarte dificil de crescut. Cand am depus proiectul la Camera de Comert si Industrie nu mai exista acest gen de ferma in Romania. Din informatiile pe care le am, nu exista nimeni sa detina o ferma cu aceasta rasa de pasari. In urma cursurilor de calificare care s-au desfasurat in cadrul Camerei de Comert si Industrie Gorj m-am gandit sa demarez o mica afacere care sa-mi aduca si un anumit profit, avand in vedere ca detin o suprafata de teren de doua hectare. M-am gandit sa ma orientez catre cresterea acestei rase de gaini, care este deosebit de frumoasa, dar care are o carne foarte sanatoasa si cu oua la fel de bune pentru organismul uman. Am gasit aceasta rasa de gaini mici, de origine asiatica, pentru ca nu sunt inca omologate in Romania. Carnea este recomandata pentru persoanele care sufera de diferite afectiuni, cum ar fi diabet sau obezitate. Imi este drag sa ma ocup de ele”.

Planurile de viitor ale Alinei Puncioiu suna foarte curajos, ea dorind ca in urmatorii cinci ani sa ajunga la 5.000 de pasari iar apoi iti doreste sa incheie contracte cu restaurante carora sa le furnizeze carne.

„In momentul de fata am peste 100 de gaini mature, peste 60 de pui si mai astept 80 de pui. Sper ca intr-o perioada de cinci ani sa ajung la 5.000 de bucati. Atunci sper sa pot comercializa carnea acestor pasari catre restaurante, pentru ca exista o cerere foarte mare. Sper ca din toamna sa pot incepe furnizarea de oua pentru piata locala. Sunt gaini foarte ouatoare. Am luat legatura cu mai multe restaurante si asteapta sa le ofer aceste pasari, dar nu pot sa le ofer acum, pentru ca imi maresc efectivul. Doua gaini gata transate ajung sa aiba o greutate de 1,5 kilograme. Carnea are un gust aparte, ca cea de vanat”, a povestit ea pentru sursa citata.

Tanara a studiat timp de mai multi ani comportamentul pasarilor pentru a le putea creste. Aceasta rasa are un comportament agresiv si ajung chiar sa-si omoare puii, iar cocosii sa se lupte intre ei.

