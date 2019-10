O tanara din Rusia si-a injunghiat sora mai mica de aproape 200 de ori pentru ca era mai frumoasa decat ea

Rusoaica Elizaveta Dubrovina, 22 de ani, a fost gasita vinovata de crima de o instanta din St. Petersburg si condamnata la 13 ani de inchisoare, dupa ce si-a ucis sora de 17 ani.

Cruzimea de care a dat dovada Elizaveta este de neimaginat. Ea si-a injunghiat in 2016 sora mai mica de aproape 200 de ori, apoi i-a taiat urechile si i-a scos ochii, potrivit Daily Mail.

Elizaveta era geloasa pe frumusetea surorii ei, Stefania, care a murit la locul agresiunii din cauza leziunilor devastatoare.

Tanara a fost evaluata psihiatric si a fost detinuta intr-un ospiciu pana anul acesta cand autoritatile judiciare au decis ca ea poate fi judecata.

Elizaveta a fost gasita vinovata de crima savarsita cu cruzime de o instanta din St. Petersburg. O filmare facuta in sala de judecata o surprinde pe tanara criminala extrem de linistita, in timp ce era incatusata pentru a fi dusa in inchisoare, unde va sta in urmatorii 13 ani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.