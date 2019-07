O tanara din Sibiu si-a injunghiat mortal tatal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara de 23 de ani, intoarsa acasa de la munca, din Belgia, si-a atacat si injunghiat mortal tatal, cu o cruzime care i-ar fi socat chiar si pe anchetatori. Procurorul precizeaza ca atacul este unul foarte ciudat, iar fata ar fi folosit trei cutite in atacul asupra tatalui sau. Un apel la 112 anunta ca un barbat din Sura Mare zace mort in casa, iar cea care a anuntat crima a fost chiar fiica barbatului. Fata a marturisit apoi ca ea a fost cea care l-a ucis, cu numeroase lovituri de cutit, informeaza oradesibiu.ro. Crima ingrozitoare in Capitala! Criminalul este in libertate Tanara de 23 de ani si-a injunghiat tatal de mai multe ori. Fata a recunoscut ca si-a injunghiat tatal cu trei cutite, iar loviturile au fost puternice. ...