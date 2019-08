O tanara din SUA si-a dorit o poza artistica la final de liceu. Ce a surprins din greseala fotograful

O adolescenta de 17 ani din SUA a avut parte de o surpriza neplecuta chiar intr-un moment important al vietii ei.

Peste ocean sa faci poze in momentul in care un elev termina liceul a devenit o traditie. Fiecare parinte incearca sa surprinda in fotografii care de care mai sofisticate acest moment pentru a le etala in casa, relateaza The Independent

Nu a fost si cazul lui Jillian Henry. Tanara si-a dorit sa fie pozata in stil de vedeta, intr-o rochita neagra, eleganta, in apa unui rau din apropierea oraselului ei. Totul a luat o intorsatura neasteptata cand din padure a intrat in rau un barbat gol pusca, insotit de un caine.

Amuazata peste masura de intamplare, tanara a postat imaginile pe Twitter unde au devenit virale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.